Aurora Ramazzotti lancia una proposta a Versace “Io e lui siamo pronti”

Leggi su yeslife

(Di sabato 21 novembre 2020). La giovanissima influencer e conduttrice tv, in piena ripresa post Covid, non lascia a bocca asciutta i suoi fan su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealgram) Periodo di grande ripresa per. La giovanissima inviata di Ogni Mattina (in onda sul canale Tv L'articolo proviene da YesLife.it.