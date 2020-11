Afghanistan, pioggia di razzi a Kabul. Esplosioni anche vicino all’ospedale di Emergency, 8 morti (Di sabato 21 novembre 2020) E' di almeno otto morti e 31 feritti l'ultimo bilancio degli attacchi con 23 razzi compiuti questa mattina contro la capitale dell'Afghanistan, Kabul. "Questa mattina, verso le 8:40, dei terroristi hanno lanciato 23 razzi sulla città di Kabul. Secondo le informazioni iniziali, otto persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite", ha precisato un portavoce del ministero dell'Interno, Tariq Arian. Durante l'attacco con razzi di questa mattina a Kabul, almeno quattro o cinque Esplosioni hanno avuto luogo anche vicino all'ospedale di Emergency nella capitale dell'Afghanistan. "È accaduto tutto molto in fretta: poco prima delle nove c`è stato un lancio di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 novembre 2020) E' di almeno ottoe 31 feritti l'ultimo bilancio degli attacchi con 23compiuti questa mattina contro la capitale dell'. "Questa mattina, verso le 8:40, dei terroristi hanno lanciato 23sulla città di. Secondo le informazioni iniziali, otto persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite", ha precisato un portavoce del ministero dell'Interno, Tariq Arian. Durante l'attacco condi questa mattina a, almeno quattro o cinquehanno avuto luogoall'ospedale dinella capitale dell'. "È accaduto tutto molto in fretta: poco prima delle nove c`è stato un lancio di ...

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul colpita da durissimo attacco, con più di 20 missili lanciati contro il nucleo urbano. In poc… - emergency_ong : ?? #Afghanistan, pioggia di razzi colpisce #Kabul, esplosioni anche vicino al nostro ospedale. 30 i feriti portati d… - HuffPostItalia : Afghanistan, pioggia di razzi su Kabul: 8 morti e 31 feriti. L'Isis rivendica - simcopter : RT @Tg3web: Otto morti e una pioggia di missili, in un attentato rivendicato dall'Isis, a Kabul in Afghanistan. Proprio mentre arriva la no… - Teresa02247224 : RT @emergency_ong: ?? #Afghanistan #Kabul colpita da durissimo attacco, con più di 20 missili lanciati contro il nucleo urbano. In pochi mi… -