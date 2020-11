A diffondere di più il virus del Covid-19 sono gli asintomatici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Adi più ildel-19gli. E’ quanto affermano i Centri di controllo e prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) in una nuova guida sull’importanza delle mascherine.”La maggior parte delle infezioni da Sars-Cov-2 è diffusa da persone senza sintomi”, scrive l’agenzia in una sezione del suo sito dedicata alla spiegazione scientifica su come utilizzare le mascherine per controllare la diffusione del. “Il Cdc e altri stimano che più del 50% di tutte le infezioni vengano trasmesse da persone che non presentano sintomi“, si legge ancora nella guida. “Ciò significa che almeno la metà delle nuove infezioni proviene da persone probabilmente inconsapevoli di essere contagiose per gli altri”. Secondo il Cdc, inoltre, il 24% delle persone che ...