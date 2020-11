“Sento due tentatori…”. Temptation Island, Carlotta e la bomba dopo la proposta di matrimonio di Nello (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno conquistato moltissimi telespettatori di Temptation Island. La loro storia, le loro litigate, le strategie, i presunti tradimenti, è successo di tutto e di più e soprattutto Carlotta, col suo modo di fare senza fronzoli né peli sulla lingua, donna verace, ha colpito i fan del programma. Tanto che ancora oggi, dopo la conclusione dell’esperienza nel reality, sono in molti a seguire Carlotta e Nello sui social. E recentemente Carlotta ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui rivela di essere rimasta sorpresa dal successo avuto con Temptation Island. La 27enne di Anzio non si aspettava di ricevere tanti commenti positivi e così adesso si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)Dell’Isola eSorrentino hanno conquistato moltissimi telespettatori di. La loro storia, le loro litigate, le strategie, i presunti tradimenti, è successo di tutto e di più e soprattutto, col suo modo di fare senza fronzoli né peli sulla lingua, donna verace, ha colpito i fan del programma. Tanto che ancora oggi,la conclusione dell’esperienza nel reality, sono in molti a seguiresui social. E recentementeha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui rivela di essere rimasta sorpresa dal successo avuto con. La 27enne di Anzio non si aspettava di ricevere tanti commenti positivi e così adesso si ...

mariellarosati : RT @guidomarchello: Ciao Guido, ho ancora l'ossigeno. Senza la respirazione ancora non è buona. Mi sento a pezzi per via del cortisone e an… - CardelliAc : RT @guidomarchello: Ciao Guido, ho ancora l'ossigeno. Senza la respirazione ancora non è buona. Mi sento a pezzi per via del cortisone e an… - ek_diziturche : MA IL VIDEO DI DEMO MI SENTO MALE eh sono passate due ore #DemetÖzdemir - abeaell : Ma non ho capito ma litigate davvero a 20 anni per due canzonette del cazzo? Mi sento male per favore - LidiaPaolillo : RT @guidomarchello: Ciao Guido, ho ancora l'ossigeno. Senza la respirazione ancora non è buona. Mi sento a pezzi per via del cortisone e an… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sento due «Io, mamma di un bambino disabile: con la Dad mio figlio è stato meglio, non si sono più dimenticati di lui» Corriere della Sera