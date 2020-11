Scontro M5s-Rousseau, Casaleggio: “Bisogna trovare un accordo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il proprietario della piattaforma Rousseau, Davide Casaleggio, ha chiarito la natura dei rapporti che intercorrono con il M5s. “Tra il Movimento e Rousseau può e deve essere definito un accordo, tra l’altro previsto dallo Statuto, che definisca al meglio quello che già avviene nella realtà”. Lo ha detto in un’intervista Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020) Il proprietario della piattaforma, Davide, ha chiarito la natura dei rapporti che intercorrono con il M5s. “Tra il Movimento epuò e deve essere definito un accordo, tra l’altro previsto dallo Statuto, che definisca al meglio quello che già avviene nella realtà”. Lo ha detto in un’intervista Davide, presidente dellaL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

