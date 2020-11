Sassuolo, De Zerbi fa la conta e prepara il match con l’Hellas Verona (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo la pausa dedicata alle Nazionali (e quindi alla UEFA Nations League), torna in campo la Serie A. In questa giornata una delle partite da tenere in considerazione è quella tra Hellas Verona e Sassuolo, due squadre che giocano da grandi. Sebbene il match preannunci spettacolo, entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con i vari stop e recuperi avvenuti in questa settimana d’assenza dal campionato. Buone notizie arrivano soprattutto dal ritiro della Nazionale italiana: Manuel Locatelli e Domenico Berardi hanno contribuito in maniera significativa alle vittorie contro Polonia e Bosnia. Due giocatori completamente rinati grazie alla cura ‘De Zerbi’, soprattutto l’ex centrocampista del Milan. Locatelli è maturato molto dopo la sua esperienza in rossonero, dirigendo il centrocampo neroverde (e azzurro) come se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo la pausa dedicata alle Nazionali (e quindi alla UEFA Nations League), torna in campo la Serie A. In questa giornata una delle partite da tenere in considerazione è quella tra Hellas, due squadre che giocano da grandi. Sebbene ilpreannunci spettacolo, entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con i vari stop e recuperi avvenuti in questa settimana d’assenza dal campionato. Buone notizie arrivano soprattutto dal ritiro della Nazionale italiana: Manuel Locatelli e Domenico Berardi hanno contribuito in maniera significativa alle vittorie contro Polonia e Bosnia. Due giocatori completamente rinati grazie alla cura ‘De’, soprattutto l’ex centrocampista del Milan. Locatelli è maturato molto dopo la sua esperienza in rossonero, dirigendo il centrocampo neroverde (e azzurro) come se ...

