Roma, ‘Vuoi una sigaretta?’: ma lui dà in escandescenza e la aggredisce. Arrestato 26enne (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è avvicinata per offrirgli una sigaretta – visto che stava racimolando mozziconi da un posacenere – ma lui, un 26enne del Sierra Leone, ha pensato bene di aggredirla. Nel mirino del 26enne non solo la donna, ma anche i clienti e i dipendenti del bar intervenuti per calmarlo. Ha dell’incredibile quando accaduto all’interno di un bar in Largo Beltramelli, a Roma. E’ stato un passante, dopo aver notato quello che stava accadendo nell’esercizio commerciale, a fermare tempestivamente una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato S. Ippolito, che era in transito in quel momento. Una volta nel bar, gli agenti, provando più volte a calmare lo straniero, sono stati dapprima aggrediti verbalmente e successivamente fisicamente dallo stesso. Una volta bloccato e calmato lo straniero, K.I., 26enne del Sierra Leone, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è avvicinata per offrirgli una sigaretta – visto che stava racimolando mozziconi da un posacenere – ma lui, undel Sierra Leone, ha pensato bene di aggredirla. Nel mirino delnon solo la donna, ma anche i clienti e i dipendenti del bar intervenuti per calmarlo. Ha dell’incredibile quando accaduto all’interno di un bar in Largo Beltramelli, a. E’ stato un passante, dopo aver notato quello che stava accadendo nell’esercizio commerciale, a fermare tempestivamente una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato S. Ippolito, che era in transito in quel momento. Una volta nel bar, gli agenti, provando più volte a calmare lo straniero, sono stati dapprima aggrediti verbalmente e successivamente fisicamente dallo stesso. Una volta bloccato e calmato lo straniero, K.I.,del Sierra Leone, è ...

CorriereCitta : Roma, ‘Vuoi una sigaretta?’: ma lui dà in escandescenze e la aggredisce. Arrestato 26enne - Patt16889426 : @luigidimaio @Mov5Stelle A chi la vuoi raccontare, avete rinnovato il contratto alla Benetton per Aeroporto di Roma… - blondespideyy : oggi a Roma è una giornata malinconica piovosa in cui ascolti another love e vuoi vedere film tristi - lommescu : @VinMarchioni Ma che vuoi che dica, la verità? Sono stato il rettore dell’Università di Roma, la più grande d’Europ… - tamagni66 : @GF_diretta Con gente che muore ogni giorno tu vuoi rovinare un festa così importante sei una persona di poca fede… -