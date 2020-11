Rinfrescata la lista di 19 Huawei e Honor che non riceveranno EMUI 10 1

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Giungono ulteriori indicazioni in queste ore, che dovrebbero chiarire le idee a tanti utenti in possesso di smartphone, che aspettano ancora segnali per quanto concerne l’aggiornamento con10.1. Come stanno le cose per coloro che da tempo attendono la disponibilità del pacchetto software? Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo parlato dei ritardi accumulati da alcuni device, ma oggi 20 novembre occorre dare sentenze per coloro che verranno tagliati fuori dalla distribuzione del firmware. Elenco di di 19che non otterranno10.1 Grazie al contributo diCentral, più in particolare, questo venerdì possiamo parlare di modelli che non otterranno mai l’aggiornamento in questione. Per chi non lo sapesse, ...