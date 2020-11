Pubblicazione del Vertice dei Leader del G20 - Valutazione del rispetto delle assicurazioni prese dal G20

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) LONDRA, 19 novembre 2020 /PRNewswire/Mentre la pandemia COVID-19 continua ad ostacolare le attività a livello globale, ildel G20 di quest'anno, che si terrà dal 21 al 22 novembre, sarà ospitato virtualmente dall'Arabia Saudita. La pandemia è un punto di discussione chiave nell'edizione di quest'anno del rapporto informativo del summit, "G20 Saudi Arabia : The Riyadh Summit (G20 Arabia Saudita: ildi Riyadh),chenta voci di spicco dei governi, del mondo degli affari e della società civile. In esclusiva, il presidente argentino Alberto Fernández considera una nuova architettura internazionale; Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro chiede cooperazione in questi tempi eccezionali; e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, esplora come possiamo migliorare la ricostruzione post COVID-19. La ...