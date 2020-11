Pagelle Frosinone-Cosenza 0-2 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di0-2, ottava giornata diB 2019/. Allo stadio Benito Stirpe sono gli ospiti a passare in vantaggio ad inizio del secondo tempo con il traversone teso di Vera che cerca Baez. Bardi tocca ma non riesce ad allontanare nel modo giusto e Carretta ne approfitta per portare i suoi sull’1-0. Al 70? errore di Beghetto che rimette in gioco un pallone destinato sul fondo, ne approfittano gli ospiti con Baez che aspetta l’inserimento sul secondo palo di Carretta, a segno per la seconda volta con un comodo tocco sotto misura.(3-4-1-2): Bardi 6; Brighenti 6, Ariaudo 5.5, Szyminski 5; Salvi 5 (15? st Kastanos 6), Maiello 6, Tabanelli 6 (12? pt Tribuzzi 6), Beghetto 5.5 ...