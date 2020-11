MOUKOKO | FINALMENTE 16 | SOGNANDO ETO’O CON LA MAGLIA DEL BORUSSIA DORTMUND

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Youssoufa, l’erede al trono della storia del calcio tedesco. E ilè pronto a proteggere e a blindare la sua stella più luminosa tanto che Haaland avvertiva: “È molto più bravo di me alla sua età. Non ho mai visto un ragazzo di 15 anni così bravo”. E’ nato a Yaoundé, la capitale del Camerun – come oggi – il 20 novembre del 2004. L’enfant prodige hacompiuto i 16 anni, l’età legale per esordire in Bundesliga dopo aver bruciato le tappe con ladei gialloneri e con ladella Nazionale tedesca. Cresciuto nel paese centrafricano, nel 2014 insieme al papà seguì il fratello Borel in Germania prima di essere tesserato con il St. Pauli arrivando a segnare 23 gol in 13 partite dal 2014 al 2016. Da qui la chiamata del...