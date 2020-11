MotoGP | GP Portogallo 2020 | risultati e classifica tempi prove libere 2 | Zarco al top

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Johannfa segnare il giro più veloce al termine delle2 del Gran Premio didi. Il pilota francese della Ducati ferma il cronometro sul tempo di 1’39?417 tenendo dietro lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilia). Il campione del mondo Joan Mir (Suzuki) è sesto, mentre il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è quarto. Buon settimo crono per Andrea Dovizioso in sella alla Ducati (settimo). Completa la top-10 Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Lontano dalle prime posizioni Valentino Rossi (Yamaha), soltanto ventunesimo e attualmente fuori dai primi dieci dellacombinata. Ad oggi sarebbero costretti a passare per il Q1 anche Francesco Bagnaia (Ducati) e Cal Crutchlow (Honda). Appuntamento con la classe regina ...