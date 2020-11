Meteorite cade davanti casa sua: lo vende per 1,4 milioni e scopre… (Di venerdì 20 novembre 2020) Protagonista dell’assurda vicenda il 33enne Joshua Hutagalung. In un giorno qualunque la vita dell’indonesiano è stata sconvolta quando un Meteorite ha perforato il tetto della sua abitazione. L’uomo ha in seguito fatto valutare il pezzo, scoprendo l’immensa fortuna. Ecco cosa è successo. Joshua è un artigiano di bare che vive a Kolang, in Indonesia. La sua vita procedeva normalmente, fino a qualcosa di strano e piombato su di lui, letteralmente. Il 33enne indonesiano ha infatti assistito ad un oggetto strano che un giorno ha perforato il tetto della propria casa. Uscito ad indagare sul fatto ha scoperto l’incredibile sorpresa. Quello che a tutti gli effetti sembrava un semplice masso , era in realtà un Meteorite. Un dono dal cielo, in tutti i sensi. Joshua, infatti, ha colto subito l’occasione, facendo valutare l’oggetto proveniente ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Protagonista dell’assurda vicenda il 33enne Joshua Hutagalung. In un giorno qualunque la vita dell’indonesiano è stata sconvolta quando unha perforato il tetto della sua abitazione. L’uomo ha in seguito fatto valutare il pezzo, scoprendo l’immensa fortuna. Ecco cosa è successo. Joshua è un artigiano di bare che vive a Kolang, in Indonesia. La sua vita procedeva normalmente, fino a qualcosa di strano e piombato su di lui, letteralmente. Il 33enne indonesiano ha infatti assistito ad un oggetto strano che un giorno ha perforato il tetto della propria. Uscito ad indagare sul fatto ha scoperto l’incredibile sorpresa. Quello che a tutti gli effetti sembrava un semplice masso , era in realtà un. Un dono dal cielo, in tutti i sensi. Joshua, infatti, ha colto subito l’occasione, facendo valutare l’oggetto proveniente ...

