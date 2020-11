“Ma come ti sei ridotta!”, un volto rovinato dalla chirurgia plastica (Di venerdì 20 novembre 2020) Sempre più persone si rivolgono alla chirurgia plastica soprattutto nel mondo dello spettacolo. I vip spesso si rivolgono ai chirurghi per migliorare il proprio aspetto fisico. Alcune persone però, oppresse da fisime e dalla mancanza di autostima si lasciano sfuggire un po’ la mano e fanno della chirurgia plastica uno stile di vita. Ma a volte gli effetti possono essere disastrosi. (segue dopo la foto) Un mostro della chirurgia plastica Stiamo parlando di Jocelyn Wildenstein. Un volto rovinato dalla chirurgia plastica. Molte star come Jocelyn ricorrono alla chirurgia plastica per apparire più belle. Nel caso della Wildenstein però il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Sempre più persone si rivolgono allasoprattutto nel mondo dello spettacolo. I vip spesso si rivolgono ai chirurghi per migliorare il proprio aspetto fisico. Alcune persone però, oppresse da fisime emancanza di autostima si lasciano sfuggire un po’ la mano e fanno dellauno stile di vita. Ma a volte gli effetti possono essere disastrosi. (segue dopo la foto) Un mostro dellaStiamo parlando di Jocelyn Wildenstein. Un. Molte starJocelyn ricorrono allaper apparire più belle. Nel caso della Wildenstein però il ...

