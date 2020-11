La strada verso l’economia circolare

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 20 novembre 2020) a cura del Team del Futuro Ambiente ed Energia Il nostro Paese si appresta a mettere in campo una importante strategia sulla gestione dei rifiuti che ci proietterà, da qui ai prossimi anni,l’obiettivo del, mettendo definitivamente alla porta non solo gli inceneritori, ma qualsiasi altro sistema che non preveda il recupero della materia. Ma facciamo un passo indietro. Nella memoria di ogni ambientalista non verrà mai cancellato il giorno in cui fu pubblicato il famigerato art. 35 del D.Lgs. 133 del 2014, meglio noto come “Sblocca Italia”, che in barba ad oltre quarant’anni di lotta ambientale suggellata da trattati e direttive e senza alcuna interlocuzione con le Regioni, calava dall’alto la necessità di dotare la Penisola di una rete di inceneritori per i rifiuti che arrivavano addirittura a essere definiti ...