La Rai punisce Morra | annullata l' ospitata a Titolo V E lui sputa ancora sulla Santelli | Non mi arrenderò mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Anche la Rai "" Nicola. La trasmissioneV ha annullato all'ultimo l'del senatore del Movimento 5 Stelle, al centro delle polemiche per le frasi su Jole, la governatrice della Calabria morta un mese fa per un malore e malata da anni di cancro. "Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna diV - ha spiegato lo stessosu Facebook - ho appreso dalla vicedirettrice di Rai 3 che per decisione della Direzione di Rete vienela mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure". Ecco le parole, giudicate vergognose ...