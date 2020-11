Incidenti lavoro:2 operai morti folgorati nel Vibonese (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - FILOGASO, 20 NOV - Due operai sono morti folgorati a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime erano intente a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando, secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - FILOGASO, 20 NOV - Duesonoa Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime erano intente a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando, secondo ...

(ANSA) - FILOGASO, 20 NOV - Due operai sono morti folgorati a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime erano intente a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando, secondo ...

Filogaso, toccano cavo della corrente: 2 operai morti fulminati

E' costato la vita a due persone un incidente sul lavoro nel Vibonese. A morire sono stati due operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione nel palazzo municipale di Filogaso sopra un ...

E' costato la vita a due persone un incidente sul lavoro nel Vibonese. A morire sono stati due operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione nel palazzo municipale di Filogaso sopra un ...