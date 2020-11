Immobile contro i giornalisti: “Sono basito. Mi sono stancato di ingoiare accuse ingiuste” (Di venerdì 20 novembre 2020) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, si sfoga su Instagram per il brutto periodo che ha attraversato, tra tamponi positivi a fasi alterne che lo hanno tenuto lontano dai campi di calcio, tra voci e illazioni. Il bomber biancoceleste non ne può più e lo dice apertamente. Queste le sue parole: “Io sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) L’attaccante della Lazio, Ciro, si sfoga su Instagram per il brutto periodo che ha attraversato, tra tamponi positivi a fasi alterne che lo hanno tenuto lontano dai campi di calcio, tra voci e illazioni. Il bomber biancoceleste non ne può più e lo dice apertamente. Queste le sue parole: “Io. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveriale persone. Adesso midi dover lasciar perdere sempre ecompletamente ingiuste.stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. ...

