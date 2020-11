Hai una moneta greca? Ecco quanto puoi guadagnarci! (Di venerdì 20 novembre 2020) Quando si parla di antica Grecia è difficile non rimanere affascinati. Parliamo infatti di storia e possedere le monete circolate in quell’epoca è da sempre il sogno di ogni collezionista. Prima di conoscere la quotazioni delle varie monete greche antiche, andiamo a scoprire la loro storia. Inizialmente le monete greche erano molto differenti da come le conosciamo oggi. All’epoca, infatti, consistevano in semplici pezzi di metallo con inciso una piccola sigla o un disegno che aveva la funzione di distinguere la città di provenienza della stessa. Solo dopo il 400 A.C. le monete greche hanno iniziato a migliorare la propria estetica. Poco tempo dopo, le monete sono state sfruttate anche come strumento di propaganda. Per esempio con la realizzazione di esemplari speciali in ricordo della vittoria di battaglie o guerre. Intorno al 100 A.C., con l’incisione di ritratti di persone, è ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) Quando si parla di antica Grecia è difficile non rimanere affascinati. Parliamo infatti di storia e possedere le monete circolate in quell’epoca è da sempre il sogno di ogni collezionista. Prima di conoscere la quotazioni delle varie monete greche antiche, andiamo a scoprire la loro storia. Inizialmente le monete greche erano molto differenti da come le conosciamo oggi. All’epoca, infatti, consistevano in semplici pezzi di metallo con inciso una piccola sigla o un disegno che aveva la funzione di distinguere la città di provenienza della stessa. Solo dopo il 400 A.C. le monete greche hanno iniziato a migliorare la propria estetica. Poco tempo dopo, le monete sono state sfruttate anche come strumento di propaganda. Per esempio con la realizzazione di esemplari speciali in ricordo della vittoria di battaglie o guerre. Intorno al 100 A.C., con l’incisione di ritratti di persone, è ...

stebellentani : Il 'contraddittorio' è una scorciatoia per i media. senti un 'pro vax', senti un 'no vax', e occupi due pagine. Ma… - ItalyMFA : Il nuovo portale #ExportGovIT ??? Una guida per l’export in 7 passi! 7. ??Continua a crescere | Se con l’#export hai… - reportrai3 : «TikTok ha una caratteristica interessante: ti dà degli spazi, ti dà delle cose da fare che sono quelle, il ritorno… - ssoftclouds : @misorottailcazz MA COME HANNO FATTO A FREGARTI SE NON HAI UNA VITA SCUSA - enrico_nannini : @daniele19921 @Jannittu Tu sei un pazzo decerebrato scappato chissà da quale struttura! Ok hai avuto un po' di libe… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai una Reja: 'Napoli, hai una grande occasione. Insigne giocava negli allievi, Grava non lo prendeva mai!' AreaNapoli.it Grazie al Coronavirus gli italiani ora credono all'Europa. Ma forse gli aiuti arriveranno troppo tardi

Tra i tanti effetti che il Covid sta avendo sul modo in cui gli italiani vedono il presente ed il futuro del Paese, risulta anche un maggiore apprezzamento dell 'euro , la moneta unica che non è stata ...

Como, clochard viola il coprifuoco: multa da 280 euro. «Non era a casa», ma lui il domicilio non ce l'ha

COMO Difficile restare a casa per il lockdown se la casa non c’è. Ma può comunque costare molto caro. Un senzatetto di Como, Pasquale Giudice, 63 anni, ha ricevuto ...

Tra i tanti effetti che il Covid sta avendo sul modo in cui gli italiani vedono il presente ed il futuro del Paese, risulta anche un maggiore apprezzamento dell 'euro , la moneta unica che non è stata ...COMO Difficile restare a casa per il lockdown se la casa non c’è. Ma può comunque costare molto caro. Un senzatetto di Como, Pasquale Giudice, 63 anni, ha ricevuto ...