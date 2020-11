Godfall giocato in diretta alle 14:30! Lara 'Phenrir Mailoki' Arlotta ci mostra il gioco su PS5 (Di venerdì 20 novembre 2020) Fu uno dei primissimi giochi per next-gen annunciati e mostrati ed è anche uno dei pochi giochi solo next-gen presente sin dal lancio ufficiale delle nuove console. Nonostante il fascino della nuova generazione Godfall è un'esclusiva console PS5 (disponibile anche su PC) che sin dall'annuncio ha alimentato diversi dubbi ma che potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa? Per scoprirlo non mancate nella nostra live di oggi in compagnia di Lara "Phenrir Mailoki" Arlotta, redattrice che si sta anche occupando della recensione del progetto sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox. È l'occasione perfetta per scoprire il titolo su PS5 e per capire i funzionamenti di quello che vuole essere il papà del genere looter slasher. Per seguire la diretta potete sfruttare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Fu uno dei primissimi giochi per next-gen annunciati eti ed è anche uno dei pochi giochi solo next-gen presente sin dal lancio ufficiale delle nuove console. Nonostante il fascino della nuova generazioneè un'esclusiva console PS5 (disponibile anche su PC) che sin dall'annuncio ha alimentato diversi dubbi ma che potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa? Per scoprirlo non mancate nella nostra live di oggi in compagnia di, redattrice che si sta anche occupando della recensione del progetto sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox. È l'occasione perfetta per scoprire il titolo su PS5 e per capire i funzionamenti di quello che vuole essere il papà del genere looter slasher. Per seguire lapotete sfruttare ...

Eurogamer_it : #Godfall giocato in diretta su #PS5! Alle 14:30 ce lo mostra la nostra Lara 'Phenrir Mailoki' Arlotta - Majo__ITA : RT @Majo__ITA: #Godfall versione PC giocato in 2K a dettagli max. Godfall sarà anche un'esclusiva #PS5 per 6 mesi. - AlfredoVasini : Ho visto le recensioni di Godfall. tra le prime impressioni e giocato senza joypad giocato secondo i vostri occhi,… - Majo__ITA : #Godfall versione PC giocato in 2K a dettagli max. Godfall sarà anche un'esclusiva #PS5 per 6 mesi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Godfall giocato Godfall: come giocare in modalità multiplayer co-op con gli amici Everyeye Videogiochi Godfall giocato in diretta alle 14:30! Lara 'Phenrir Mailoki' Arlotta ci mostra il gioco su PS5

Fu uno dei primissimi giochi per next-gen annunciati e mostrati ed è anche uno dei pochi giochi solo next-gen presente sin dal lancio ufficiale delle nuove console. Nonostante il fascino della nuova g ...

SUSE va verso l'IPO? 5 miliardi per la distribuzione Linux europea e i suoi servizi cloud

SUSE starebbe andando verso l'IPO: l'azienda europea, leader nel mondo Linux e in crescita notevole nel mondo cloud, potrebbe debuttare sul mercato nel 2021 con un'offerta pubblica iniziale stimata in ...

Fu uno dei primissimi giochi per next-gen annunciati e mostrati ed è anche uno dei pochi giochi solo next-gen presente sin dal lancio ufficiale delle nuove console. Nonostante il fascino della nuova g ...SUSE starebbe andando verso l'IPO: l'azienda europea, leader nel mondo Linux e in crescita notevole nel mondo cloud, potrebbe debuttare sul mercato nel 2021 con un'offerta pubblica iniziale stimata in ...