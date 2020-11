Federica Panicucci sfida Amadeus, sarà un Capodanno particolare (Di venerdì 20 novembre 2020) Federica Panicucci sfida Amadeus, la conduttrice è confermata alla guida del Capodanno di Canale Cinque anche in questo anno particolare. Federica Panicucci, Fonte foto: Instagram (screenshot)E’ un anno davvero insolito anche per la televisione italiana che continua a proporre i programmi Rai e Mediaset senza pubblico e siamo certi che l’ultima notte dell’anno la storia non sarà diversa. Quello che però è certo è che per quanto riguarda Canale Cinque, alla guida della trasmissione che ci porterà al 2021 ci sta Federica Panicucci che ogni giorno tiene compagnia al pubblico della mattina sulla stessa rete. Insomma una vera e proprio conferma è quella che arriva dai vertici dell’azienda ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020), la conduttrice è confermata alla guida deldi Canale Cinque anche in questo anno, Fonte foto: Instagram (screenshot)E’ un anno davvero insolito anche per la televisione italiana che continua a proporre i programmi Rai e Mediaset senza pubblico e siamo certi che l’ultima notte dell’anno la storia nondiversa. Quello che però è certo è che per quanto riguarda Canale Cinque, alla guida della trasmissione che ci porterà al 2021 ci stache ogni giorno tiene compagnia al pubblico della mattina sulla stessa rete. Insomma una vera e proprio conferma è quella che arriva dai vertici dell’azienda ...

Federica Panicucci sfida Amadeus e lo fa tornando alla guida della notte di Capodanno che ogni anno va in onda anche su Canale Cinque.

