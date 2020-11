Donna fa causa a Sting: "Mi ha violentato a un concerto" - (Di venerdì 20 novembre 2020) Novella Toloni Il cantante britannico è stato denunciato da una Donna americana, che lo accusa di aver abusato di lei quarant'anni fa durante un concerto Non una ma ben due tegole piovono sulla testa di Sting. La prima riguarda una presunta violenza sessuale, la seconda quella di aver compiuto gli abusi su una minorenne. Il cantautore britannico nega categoricamente ogni coinvolgimento, ma la denuncia è stata formalmente presentata e ora il cantante rischia un processo civile. La vicenda che vede protagonista l'artista inglese risale al 1979. La Donna, che oggi dovrebbe avere 55 anni anni, all'epoca dei fatti aveva solo 15 anni e sarebbe stata abusata sessualmente da Sting poco dopo il concerto nella cittadina di Tempe in Arizona. L'indiscrezione è trapelata dal portale ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Novella Toloni Il cantante britannico è stato denunciato da unaamericana, che lo accusa di aver abusato di lei quarant'anni fa durante unNon una ma ben due tegole piovono sulla testa di. La prima riguarda una presunta violenza sessuale, la seconda quella di aver compiuto gli abusi su una minorenne. Il cantautore britannico nega categoricamente ogni coinvolgimento, ma la denuncia è stata formalmente presentata e ora il cantante rischia un processo civile. La vicenda che vede protagonista l'artista inglese risale al 1979. La, che oggi dovrebbe avere 55 anni anni, all'epoca dei fatti aveva solo 15 anni e sarebbe stata abusata sessualmente dapoco dopo ilnella cittadina di Tempe in Arizona. L'indiscrezione è trapelata dal portale ...

vettealatte : donna spettacolare, piantino perché la amo e sono davvero felice che sia un prima linea per questa causa - Destradipopolo : LE STACCANO IL GAS IN PIENO INVERNO, LA DONNA VIOLA I SIGILLI PER FAR MANGIARE I FIGLI: ASSOLTA IL MARITO AVEVA PE… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Questa mattina una donna, bloccata nel traffico di corso Cairoli a causa di un cantiere, ha partorito in auto. - LaStampa : Questa mattina una donna, bloccata nel traffico di corso Cairoli a causa di un cantiere, ha partorito in auto. - lttltrtl1 : Niente raga, quando mi madre capirà che lei è la causa di tutte le mie ansia e il mio stress, il mondo sarà un post… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna causa Donna bloccata nel traffico in corso Cairoli partorisce in auto La Stampa Imparare a conoscere e gestire le voci di dieci ragazze che vivono dentro ogni donna

a causa del primo lockdown le autrici si sono trovate a confrontarsi con un altro soggetto: la ricchezza costituita dai diversi aspetti della personalità che albergano dentro ogni donna. La creatività ...

Donna fa causa a Sting: "Mi ha violentato a un concerto"

Sting è stato denunciato da una donna americana che lo accusa di aver abusato di lei quarant'anni fa durante un concerto.

a causa del primo lockdown le autrici si sono trovate a confrontarsi con un altro soggetto: la ricchezza costituita dai diversi aspetti della personalità che albergano dentro ogni donna. La creatività ...Sting è stato denunciato da una donna americana che lo accusa di aver abusato di lei quarant'anni fa durante un concerto.