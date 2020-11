Domenica In, Mara Venier riunisce il cast di Ballando e promette scintille (Di venerdì 20 novembre 2020) In casa Rai è attesa la finale di una delle edizioni più travagliate di Ballando con le Stelle. Domenica, nel salotto di Domenica In, Mara Venier attende di parlare coi protagonisti che hanno costruito sulla pista, una puntata dopo l’altra, un vero e proprio show, costellato purtroppo da infortuni e numerosi imprevisti. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, Mara darà spazio e voce ai giudici di questa sofferta edizione, che come di consueto, con le loro palette hanno assegnato i punteggi alle coppie in gara, disegnando sabato dopo sabato i volti della finale: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Lo sa bene Milly Carlucci, che quest’anno ha dovuto fronteggiare i più disparati imprevisti, come l’intervento all’appendice di Raimondo Todaro, ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020) In casa Rai è attesa la finale di una delle edizioni più travagliate dicon le Stelle., nel salotto diIn,attende di parlare coi protagonisti che hanno costruito sulla pista, una puntata dopo l’altra, un vero e proprio show, costellato purtroppo da infortuni e numerosi imprevisti. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore,darà spazio e voce ai giudici di questa sofferta edizione, che come di consueto, con le loro palette hanno assegnato i punteggi alle coppie in gara, disegnando sabato dopo sabato i volti della finale: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Lo sa bene Milly Carlucci, che quest’anno ha dovuto fronteggiare i più disparati imprevisti, come l’intervento all’appendice di Raimondo Todaro, ...

