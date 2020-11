Dl ristori ter, nella bozza 1,45 miliardi: soldi anche ai negozi di scarpe e ai Comuni per aiuti alimentari (Di venerdì 20 novembre 2020) Dl ristori ter, conta 6 articoli la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri stasera: vengono stanziati 1,45 miliardi per aumentare la dote dei contributi a fondo perduto per le... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 novembre 2020) Dlter, conta 6 articoli ladel decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri stasera: vengono stanziati 1,45per aumentare la dote dei contributi a fondo perduto per le...

Agenzia_Ansa : La bozza del decreto, 1,45 miliardi per #ristori. Fondo di 400 milioni per i Comuni per gli aiuti alimentari #ANSA - zazoomblog : Dl ristori ter nella bozza 145 miliardi: aiuti anche ai negozi di scarpe e ai Comuni per aiuti alimentari -… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #dl ristori ter, nella bozza 1,45 miliardi: aiuti anche ai negozi di scarpe e ai Comuni per aiuti alimentari https://t.… - TV7Benevento : Dl ristori: in bozza ter 1,4 mld ad aiuti e 200 mln a sanità, dl ammonta a 2 mld (2)... - ilmessaggeroit : #dl ristori ter, nella bozza 1,45 miliardi: aiuti anche ai negozi di scarpe e ai Comuni per aiuti alimentari -