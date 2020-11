Danilo Pagni | “Vi racconto i talenti scoperti in giro per il mondo”

(Di venerdì 20 novembre 2020)ha una lunga e prestigiosa carriera alle spalle che ha raggiunto il punto più alto nella stagione 2017-2018 quando diventò collaboratore dell’area tecnica del Milan. Di sicuro la sua più grande qualità è quella di capire in chiaro anticipo se un talento può diventare un campione, un campioncino oppure fermarsi a una carriera normale. Da direttore sportivo ha avuto intuizioni illuminanti, ha collaborato con Sartori, Mirabelli, Lo Monaco e Campedelli, sempre presente nelle più importanti manifestazioni inper il mondo.ci ha voluto raccontare alcuni aneddoti relativi al suo lungo excursus inper il mondo. La premessa è che si era accorto di Immobile quando era ancora un “bambino” o quasi e lo stava portando all’Inter. Mentre per Francesco Acerbi prese quattro aerei e ...

BlunoteWeb : #DaniloPagni: ‘Aspetto un progetto importante’ - CalcioTernano : L'ex direttore sportivo rossoverde #DaniloPagni su #Ternana e #Bari ??????@NewsTuttoC - NoNameoN_A : RT @Spezia_1906: ?? Danilo #Pagni ricorda bene Tommaso #Pobega: e le speranze sono ottime ?? - Spezia_1906 : ?? Danilo #Pagni ricorda bene Tommaso #Pobega: e le speranze sono ottime ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Pagni

alfredopedulla.com

Intervistato da tuttoc, il direttore sportivo Danilo Pagni fa il punto della situazione in casa Bari: "Dei pugliesi ho visto diverse partite, ci sono tanti buoni giocatori in ...Danilo Pagni, direttore sportivo dal lungo curriculum, dalla prima categoria alla Serie A, di recente a Viterbo e Terni passando per le esperienze al ChievoVerona e al Milan, protagonista di alcune ...