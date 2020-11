Crespo consiglia Simeone | «Ha i piedi buoni ma deve essere più cattivo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Hernanha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Giovanni: queste le parole dell’ex attaccante Hernanha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Giovanni: queste le parole dell’ex attaccante. CHOLITO – «Io e il Cholito siamo gemelli, nel senso che siamo nati entrambi il 5 luglio. Io nel 1975, lui nel 1995. Vent’anni esatti di differenza. Sono amico, molto amico, di suo papa? Diego, il mitico Cholo: volete che non faccia il tifo per Giovanni? Lo seguo da quando, ancora ragazzino, giocava nel River Plate e poi nel Banfield. E? un attaccante moderno, va negli spazi, detta il passaggio, fa giocare bene la propria squadra muovendosi in verticale. Ha i». MIGLIORAMENTI – «E? stato prima al Genoa, poi alla Fiorentina e ora al ...