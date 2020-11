Covid, scende a 1.18 l’indice Rt ma non bisogna abbassare la guardia (Di venerdì 20 novembre 2020) Le misure di contenimento per il Covid, che nell’ultimo mese hanno colorato l’Italia di giallo, arancione e rosso, stanno funzionando. Lo dimostra il report dell’Iss che monitora il valore Rt per tutte le regioni italiane. Il valore medio è tra 1 e 1.25 e si è quindi abbassato rispetto alle scorse settimane. >>De Luca: “Campania è zona rosé, ministro sciacallo e sindaco imbecille” Covid Rt scende a 1.18 Secondo i dati dell’Iss della scorsa settimana si rilevava un indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici pari a 1,43. Ad oggi invece “si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1.25 nella maggior parte delle Regioni e province autonome da questa settimana in alcune Regioni il valore di Rt stimato è inferiore a 1. scende a 1.18 il valore dell’Rt a livello nazionale”. Nella bozza è precisato che la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Le misure di contenimento per il, che nell’ultimo mese hanno colorato l’Italia di giallo, arancione e rosso, stanno funzionando. Lo dimostra il report dell’Iss che monitora il valore Rt per tutte le regioni italiane. Il valore medio è tra 1 e 1.25 e si è quindi abbassato rispetto alle scorse settimane. >>De Luca: “Campania è zona rosé, ministro sciacallo e sindaco imbecille”Rta 1.18 Secondo i dati dell’Iss della scorsa settimana si rilevava un indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici pari a 1,43. Ad oggi invece “si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1.25 nella maggior parte delle Regioni e province autonome da questa settimana in alcune Regioni il valore di Rt stimato è inferiore a 1.a 1.18 il valore dell’Rt a livello nazionale”. Nella bozza è precisato che la ...

