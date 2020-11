Covid: disinfettare gli oggetti è davvero utile? Il parere degli scienziati (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo un articolo pubblicato sul New York Times non ci sarebbe ancora nessuna prova scientifica sulla trasmissione del Covid attraverso le superfici Da quando è iniziata la pandemia di Covid-19 passiamo molto tempo a disinfettare superfici, oggetti e pareti pensando che possano essere tra le cause di contagio. A quanto pare non è così o quanto meno non esiste ancora un prova scientifica che possa suffragare questa tesi. In tal senso appare molto significativo un articolo del New York Times, che riporta diversi studi di scienziati che affermano che non c’è nessuna correlazione tra le superfici contaminate e la diffusione del virus. Stando al parere di questi esperti, il coronavirus è molto più minaccioso nell’aria, in particolar modo nei luoghi affollati. Un ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo un articolo pubblicato sul New York Times non ci sarebbe ancora nessuna prova scientifica sulla trasmissione delattraverso le superfici Da quando è iniziata la pandemia di-19 passiamo molto tempo asuperfici,e pareti pensando che possano essere tra le cause di contagio. A quanto pare non è così o quanto meno non esiste ancora un prova scientifica che possa suffragare questa tesi. In tal senso appare molto significativo un articolo del New York Times, che riporta diversi studi diche affermano che non c’è nessuna correlazione tra le superfici contaminate e la diffusione del virus. Stando aldi questi esperti, il coronavirus è molto più minaccioso nell’aria, in particolar modo nei luoghi affollati. Un ...

