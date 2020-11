Bollettino 20 novembre | Calma piatta | le regioni non scoloriscono

Leggi su chenews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lerestano dove sono, l’intervento del ministro Speranza non da vita a nuove restrizioni nel paese. Foto Claudio Furlan – LaPresse La situazione nel paese resta praticamente la stessa. Nessun movimento tra, nessuna nuova zona rossa, a dispetto di quanto annunciato e nessun momentaneo declassamento, che in questo caso vuol dire miglioramento in una zona dal colore meno acceso, se cosi si può dire. Puglia e Sicilia che pensavano di andare in zona rossa, cosi come probabilmente la Basilicata, restano dove sono, cosi come Piemonte e Lombardia, che avevano sperato, in base a considerazioni del tutto territoriali, di passare in zona arancione, restano invece in rossa. I numeri dicono quello che dicevano di fatto nei giorni scorsi, in alcuni territori sembra attenuarsi il processo del contagio, mentre in altri si continua ...