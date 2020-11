Asl Campania | manager in malattia La Regione ne nomina un altro | il caso in Parlamento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Latemporanea del direttore generale Asl di Salerno Vincenzo D’Amato in sostituzione del titolare, Mario Iervolino, assente per, finisce in. La deputata grillina Virginia Villani insieme ai colleghi Manzo, Nappi, Adelizzi, Buompane, Barbuto e Del Monaco presentano un’interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza. “Ho interrogato il Ministro della Salute, Roberto Speranza e il Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone in merito alla procedura adottata dal Presidente dellaper latemporanea del direttore generale Asl di Salerno Vincenzo D’Amato in sostituzione del titolare, il dottor Mario Iervolino, assente per. Ladi ...