"Amami e basta", le mogli dei calciatori della Roma in un calendario contro la violenza sulle donne (Di venerdì 20 novembre 2020) La AS Roma, attraverso la propria fondazione 'Roma Cares', lancia l'iniziativa 'Amami e basta', contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Campidoglio, alla presenza della sindaca Virginia Raggi, della ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti e dell'assessora alla Persona Veronica Mammì. In rappresentanza del club giallorosso c'erano invece il ceo, Guido Fienga, e Amra Silajdzic, moglie di Edin Dzeko. La moglie del capitano giallorosso è la rappresentante di tutte le mogli e fidanzate dei calciatori della Roma che sono diventate anche protagoniste del calendario 2021, in vendita dal ...

