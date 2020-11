Xavi | “De Jong? E’ straordinario | segnerà un’epoca del Barcellona”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020), in un’intervista riportata da Sport in vista del Mondiale in Qatar, ha parlato tra le altre cose di Frankie de, stella del Barcellona: “E’ un giocatore che. Il giorno in cui deha firmato per il Barcellona mi ha reso molto felice. Gli auguro buona fortuna. E’ uno dei migliori della grande generazione che l’Olanda ha per i Mondiali. E’, un centrocampista che non ha paura di ricevere palla nelle zone difficili. Insomma, ripeto, un ottimo calciatore. Frenkie ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, per conoscere un’altra lingua e un’altra cultura, per conoscere il gioco. L’ho passato anche io, è costato a Iniesta fare la differenza quando sei così giovane. Deè De, niente a che vedere con ...