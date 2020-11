Torre del Greco, ancora un decesso a causa Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Un novembre che resterà tristemente impresso nell’animo della comunità di Torre del Greco. Anche oggi si registra un nuovo decesso per Covid, il 14esimo questo mese. Come ogni giorno, il triste bollettino viene diramato da Giovanni Palomba, sindaco del comune del Vesuviano, che ha annunciato la dipartita di un 89enne. Il cittadino Torrese non era ricoverato per Covid, anzi. La positività è stata accertata soltanto dopo il decesso. Attualmente il comune di Torre del Greco registra 888 pazienti positivi, di cui 18 ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Un novembre che resterà tristemente impresso nell’animo della comunità didel. Anche oggi si registra un nuovoper, il 14esimo questo mese. Come ogni giorno, il triste bollettino viene diramato da Giovanni Palomba, sindaco del comune del Vesuviano, che ha annunciato la dipartita di un 89enne. Il cittadinose non era ricoverato per, anzi. La positività è stata accertata soltanto dopo il. Attualmente il comune didelregistra 888 pazienti positivi, di cui 18 ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MakeDavero : RT @Pt47220992: Che meraviglia il nuovo monumento a Berlino... Una torre di libri in ricordo del rogo di libri compiuto durante il periodo… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Ancora un morto per Covid a Torre del Greco: sono 14 da inizio mese - biciversilia : Pianificazione della cura del verde a #Viareggio: *non esiste*, nonostante due pinete, la macchia mediterranea dell… - MariannaPrato : RT @NapoliToday: #Cronaca Ancora un morto per Covid a Torre del Greco: sono 14 da inizio mese - NapoliToday : #Cronaca Ancora un morto per Covid a Torre del Greco: sono 14 da inizio mese -