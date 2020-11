The Walking Dead 10: Fox annuncia la data di uscita dei sei nuovi episodi con un'anticipazione video (Di giovedì 19 novembre 2020) FOX ha annunciato, condividendo un video in cui quattro membri del cast leggono il copione, la data di uscita dei sei nuovi episodi di The Walking Dead. The Waling Dead 10 tornerà con sei nuovi episodi di cui FOX (Sky, 112) ha ora annunciato la data di uscita: da lunedì 1 marzo alle 21. La notizia è stata accompagnata da un video che mostra un breve estratto dalla lettura del copione di una delle puntate, mostrando così l'arrivo nel cast di Robert Patrick. Tra le nuove guest star degli episodi inediti The Walking Dead ci sono: Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry Mason, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) FOX hato, condividendo unin cui quattro membri del cast leggono il copione, ladidei seidi The. The Waling10 tornerà con seidi cui FOX (Sky, 112) ha orato ladi: da lunedì 1 marzo alle 21. La notizia è stata accompagnata da unche mostra un breve estratto dalla lettura del copione di una delle puntate, mostrando così l'arrivo nel cast di Robert Patrick. Tra le nuove guest star degliinediti Theci sono: Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry Mason, ...

