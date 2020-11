Rinnovo contratto, Gilda: ben lontani dagli aumenti stipendiali a due cifre promessi (Di giovedì 19 novembre 2020) Comunicato Gilda - “Il disegno di legge di Bilancio conferma che, in tema di retribuzioni, i docenti vengono sempre trattati come figli di un dio minore. La previsione di un incremento di 400 milioni per il 2021 per il Rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego è del tutto insufficiente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Comunicato- “Il disegno di legge di Bilancio conferma che, in tema di retribuzioni, i docenti vengono sempre trattati come figli di un dio minore. La previsione di un incremento di 400 milioni per il 2021 per ildei contratti del Pubblico Impiego è del tutto insufficiente. L'articolo .

motorboxcom : Ok, magari è solo una formalità (o quasi). Ma quando ci sarà la tanto attesa firma del contratto tra Lewis… - Salvuss : Ok, magari è solo una formalità (o quasi). Ma quando ci sarà la tanto attesa firma del contratto tra Lewis… - PaoloMasciarel1 : RT @CislNazionale: Il rinnovo del #contratto è il giusto riconoscimento del #lavoro delle persone. Questo vale per il #pubblicoimpiego e pe… - TavillaGianluca : RT @FIMCislStampa: #CCNL #FimCisl #Metalmeccanici #Confimi ACCORDO SU AUMENTO E PROSIEGUO TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ?? La t… - MisterW23625484 : @doluccia16 mi risulta lo sciopero sia dovuto alla mancanza del rinnovo contratto atteso da 8/9 anni, capisco l'ast… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo contratto Rinnovo contratto, Anief: per docenti e Ata aumento stipendio di 40 euro netti Orizzonte Scuola ma a fine anno e con meno voli previsti

Jacopo Rubino - XPB Images A titoli vinti, si sarebbe chiusa la pratica del rinnovo. Così diceva il team principal Toto Wolff alla fine ottobre, in merito al prolungamento tra Lewis Hamilton e ...

TMW – Inter-Handanovic, rinnovo fino al 2023 più vicino: la situazione

Lavori in corso in casa Inter. Terminata la sosta delle Nazionali (che ha visto tutti i giocatori nerazzurri ben figurare), è tempo di ripartire. Sul campo – dove si ripartirà dalla sfida col Torino, ...

Jacopo Rubino - XPB Images A titoli vinti, si sarebbe chiusa la pratica del rinnovo. Così diceva il team principal Toto Wolff alla fine ottobre, in merito al prolungamento tra Lewis Hamilton e ...Lavori in corso in casa Inter. Terminata la sosta delle Nazionali (che ha visto tutti i giocatori nerazzurri ben figurare), è tempo di ripartire. Sul campo – dove si ripartirà dalla sfida col Torino, ...