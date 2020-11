Riattivato servizio scuolabus per bimba nomade

(Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 19 NOV - Potrà di nuovo usufruire delloladi 4 anni che era stata esclusa dalperché la famiglia non risiede nel comune dove va a scuola. Lo ha ...

Potrà di nuovo usufruire dello scuolabus la bimba nomade di 4 anni che era stata esclusa dal servizio perché la famiglia non risiede nel comune dove va a scuola. Lo ha annunciato Francesco Casciano, s ...