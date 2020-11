Presidente A.Madrid: “Morata è in prestito. La Juve dovrà pagare per averlo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato a El Larguero, tra gli argomenti trattati c’è anche il futuro di Alvaro Morata: “Si merita questo momento positivo, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atletico Madrid in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildell’AtleticoEnrique Cerezo ha parlato a El Larguero, tra gli argomenti trattati c’è anche il futuro di Alvaro Morata: “Si merita questo momento positivo, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atleticoinper due anni allantus che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno”. Foto: Twitter ufficialentus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

