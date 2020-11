Patuanelli | vaccino non sarà un liberi tutti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Credo già domani ciun passaggio un Consiglio dei Ministri per incrementare le dotazioni e inserire altre imprese che aspettano di essere ristorate, con la chiusura di altre Regioni”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano, intervenuto a SkyTg24. Quanto poi a un incremento delle risorse da destinare alle conseguenze della pandemia nel 2021 “dovremo intervenire nei primi giorni del prossimo anno – ha detto – e sicuramente 20 miliardi di extra deficit sul 2021 è una cifra che può essere corretta”. “Speriamo che i vaccini arrivino il prima possibile sul mercato – ha aggiunto – ma la vaccinazione avrà dei tempi di realizzazione e di gestione piuttosto lunghi e non dobbiamo pensare che dal giorno all’indomani tutto tornerà come prima, alla normalità. Parlando dell’emendamento anti-scalata, “quella è una ...