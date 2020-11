Migliaia di regali, attesissimi e anonimi. I Nipoti di Babbo Natale esaudiscono i desideri di chi vive nelle Rsa (Di giovedì 19 novembre 2020) A poco più di un mese dal Natale, mentre esperti e politici dibattono sulla possibilità o meno di riduzione delle restrizioni nelle zone rosse, c’è chi sa già come e dove trascorrerà le festività. Parliamo degli anziani nelle Rsa, duramente colpiti dalla pandemia di Coronavirus durante la prima ondata. Mai come quest’anno è emersa tutta la fragilità, la solitudine e l’impotenza davanti a un virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, e che ha certamente acuito il malessere generale, incluso quello degli anziani. Sussistendo già dei limiti intrinsechi alla condizione dell’essere ospite di queste strutture, a cui si aggiungono inevitabilmente quelli di massima attenzione per evitare i contagi, nel ritorno a una sorta di vita “normale” – se tale termine può ancora aver senso – a molti ospiti delle residenze per anziani non resta ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) A poco più di un mese dal, mentre esperti e politici dibattono sulla possibilità o meno di riduzione delle restrizionizone rosse, c’è chi sa già come e dove trascorrerà le festività. Parliamo degli anzianiRsa, duramente colpiti dalla pandemia di Coronavirus durante la prima ondata. Mai come quest’anno è emersa tutta la fragilità, la solitudine e l’impotenza davanti a un virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, e che ha certamente acuito il malessere generale, incluso quello degli anziani. Sussistendo già dei limiti intrinsechi alla condizione dell’essere ospite di queste strutture, a cui si aggiungono inevitabilmente quelli di massima attenzione per evitare i contagi, nel ritorno a una sorta di vita “normale” – se tale termine può ancora aver senso – a molti ospiti delle residenze per anziani non resta ...

