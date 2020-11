Meringhe vegane | tutti i trucchi per un’aquafaba perfetta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Per i vegani esiste un’alternativa all’albume dell’uovo per preparare le, si tratta dell’acqua di cottura dei ceci, detta anche aquafaba Lesi preparano normalmente con l’albume dell’uovo ma le chiare d’uovo possono esser sostituite da un ingrediente inaspettato che può essere consumato anche da chi è vegano e quindi non vuole mangiare prodotti L'articolo proviene da YesLife.it.

JelenaSoskic73 : #meringhe vegane: invece delle chiare d'uovo usa l'acqua di cottura dei #ceci (#acquafaba) - leggoit : Meringhe vegane: invece delle chiare d'uovo usa l'acqua di cottura dei ceci - valsthealien : Con l'acquafaba si possono fare meringhe vegANE?? ADORO? -

La potete utilizzare per fare le omelette, mousse al cioccolato, maionesi, salse e meringhe. La particolarità infatti di questo ingrediente è che può essere montato proprio come le chiare dell'uovo.L'acquafaba, ovvero l'acqua di cottura dei ceci è un alimento spesso considerato uno scarto. In verità è un ingrediente molto utile in cucina per creare ricette salate o dolci, come ad esempio le meri ...