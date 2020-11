LIVE Judo | Europei 2020 in DIRETTA | si comincia subito con Manuel Lombardo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 Si partiràcon il botto. Alle 10.00 scenderà sul tatamiLombardo, n.1 del ranking mondiale. L’azzurro affronterà il veterano azero Orkhan Safarov, n.22 della classifica. Safarov vanta due medaglie mondiali in carriera, ma nei -60 kg: bronzo nel 2013 e argento nel 2017. Di recente è giunto terzo nel Grand Slam di Budapest, dove l’Italia era assente a causa del Covid. Nel 2019 fu sconfitto proprio da Lombardo nella finale del Grand Slam di Abu Dhabi. 9.47 Per l’Italia saranno in gara Biagio D’Angelo e Angelo Pantano nei -60 kg,Lombardo nei -66 kg, Francesca Milani e Francesca Giorda nei -48 kg, Odette Giuffrida nei -52 kg, Silvia Pellitteri nei -57 kg. 9.46 Oggi si assegneranno due titoli in campo maschile (-60 e -66 kg) e tre in campo ...