Judo | Europei 2020 | Angelo Pantano vola ai quarti di finale nei -60 kg! Ippon su Mkheide!

(Di giovedì 19 novembre 2020) Eccellente. L’azzurro, all’esordio assoluto negliSenior di, si sta comportando da primattore sul tatami della 02 Arena di Praga (Repubblica Ceca). L’azzurro infatti, dopo aver sconfitto nel primo turno della categoria dei -60 kg il non irresistibile greco Christos Ploumpis, ha replicato contro il francese Luka Mkheide (n.19 del ranking mondiale), terzo nel recente Grand Slam che si è tenuto a Budapest (Ungheria) e quindi in buona forma. Una prova di grande carattere per il 23enne del Bel Paese che, un po’ come fatto nel confronto precedente, ha messo fin da subito tanta intensità, cercando una presa o una proiezione che potesse portarlo in vantaggio nello score. Il transalpino è stato il primo a essere penalizzato con uno shido e in questo casoè stato bravissimo a ...