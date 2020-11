In coda alla mensa per i bisognosi, multati per assembramento (Di giovedì 19 novembre 2020) Diverse persone sono state multate per assembramento mentre erano in fila alla mensa per i bisognosi nel centro storico di Genova. Uno di loro è stato anche denunciato perché ha mentito dicendo di essere un minorenne. È successo ieri nel centro storico di Genova in via Prè: diverse persone in coda per avere un pasto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Diverse persone sono state multate permentre erano in filaper inel centro storico di Genova. Uno di loro è stato anche denunciato perché ha mentito dicendo di essere un minorenne. È successo ieri nel centro storico di Genova in via Prè: diverse persone inper avere un pasto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Con i contagi che continuano a crescere e gli ospedali che fanno fatica a reggere l’impatto della pandemia, la nostra regione rischia nuove ...

Covid, multati per assembramento i poveri in fila per il pasto alla mensa di “Veriamici”

Multati mentre fanno la fila per il ritirare il pasto alla mensa dei poveri. Succede a Genova in tempi di pandemia, in via Prè, nel cuore del centro storico, strada un tempo zona ...

Con i contagi che continuano a crescere e gli ospedali che fanno fatica a reggere l'impatto della pandemia, la nostra regione rischia nuove ...