Il Festival di Sanremo 2021 potrebbe slittare ad aprile

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tante le incognite che gravano attorno al prossimodi, a causa della pandemia di Covid. Per la prima volta nella storia la popolare kermessea primavera inoltrata, e per la precisione ad. Al momento le date ufficializzate restano quelle dal 2 al 6 marzo, quindi con circa un mese di ritardo rispetto al consueto. Ma un ulteriore rinvio non è da escludersi. D’altronde nelle ultime settimane la nuova impennata di contagi nel Paese ha rimesso tutto in discussione, con la Liguria che al momento è in zona arancione mapresto diventare rossa. Insomma, si naviga a vista. Secondo indiscrezioni circolate in queste ore, il Comune diavrebbe chiesto alla Rai il rinvio dela ...