I cappotti di Emma Marrone | è la testimonial perfetta di Max&Co Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non solo musica perma anche moda con la collaborazione con MAX&Co; così la cantante passa da un cappotto all’altro. Anche sui socialha postato piùindossando iche la fanno sentire bene, lei sorride e i follower ringraziano. Tra tutti è il verde che è piaciuto di più ma quanto buon umore aggiunto nel vederla indossare il cappotto rosa. Sono un outfit che mostrano la vitalità e in questo periodo c’è bisogno soprattutto di questo per essere positivi.ha scelto alcunedel serviziografico in cui èdella collezione inverno Max&Co. Per ogni donna c’è il colore giusto e lo stile adatto e la cantante è davveroper questo ...