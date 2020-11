Highlights e gol Belgio-Danimarca 4-2, Nations League: doppietta di Lukaku (VIDEO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Belgio-Danimarca 4-2, gara valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League 2020/2021. I diavoli rossi conquistano l’accesso alla Final Four, precedendo proprio gli avversari di oggi. doppietta per l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, mentre le altre reti sono di Youri Tielemans e Kevin De Bruyne. Per gli ospiti va a segno Jonas Older Wind, mentre la seconda rete è un autogol di Thibaut Courtois. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Glie i gol di4-2, gara valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di2020/2021. I diavoli rossi conquistano l’accesso alla Final Four, precedendo proprio gli avversari di oggi.per l’attaccante dell’Inter Romelu, mentre le altre reti sono di Youri Tielemans e Kevin De Bruyne. Per gli ospiti va a segno Jonas Older Wind, mentre la seconda rete è un autogol di Thibaut Courtois. SportFace.

