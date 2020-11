Governo: Fratoianni, 'dialogo obbligatorio ma no a giochetti e furbizie' (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "È evidente che, per chi come noi ritiene che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella vita politica di un Paese, il dialogo fra le forze politiche non solo è necessario, ma è obbligatorio soprattutto in una fase cosi delicata e difficile per la tenuta sociale, economica e sanitaria dell'Italia. Ma serve coerenza e serietà: nessuno spazio per giochetti e furbizie di Palazzo buoni per ritagliarsi qualche spazio di potere in più.” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Non è questo -aggiunge- che serve alla nostra democrazia: discettare ogni giorno di allargamenti della maggioranza come fa Renzi ma non solo, è sbagliato e inutile. Il centrodestra faccia l'opposizione alla luce del sole, le forze di maggioranza cerchino momenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "È evidente che, per chi come noi ritiene che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella vita politica di un Paese, ilfra le forze politiche non solo è necessario, ma èsoprattutto in una fase cosi delicata e difficile per la tenuta sociale, economica e sanitaria dell'Italia. Ma serve coerenza e serietà: nessuno spazio perdi Palazzo buoni per ritagliarsi qualche spazio di potere in più.” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola. “Non è questo -aggiunge- che serve alla nostra democrazia: discettare ogni giorno di allargamenti della maggioranza come fa Renzi ma non solo, è sbagliato e inutile. Il centrodestra faccia l'opposizione alla luce del sole, le forze di maggioranza cerchino momenti di ...

TV7Benevento : Governo: Fratoianni, 'dialogo obbligatorio ma no a giochetti e furbizie'... - mastarnarex1 : @davidefaraone Con questo 'presente' non si faccia leggere dal suo compagno di governo Fratoianni... - mastarnarex1 : Con questo 'presente' non si faccia leggere dal suo compagno di governo Fratoianni... - ACiavula : Fratoianni: 'Cosa aspetta il governo a nominare Gino Strada commissario alla sanità in Calabria?' - Ciavula: - edoludo : @fratoianni, con elementi come te, al governo, è impossibile avere ancora delle speranze. La vostra presenza è dist… -