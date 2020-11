George Clooney regala un milione di dollari ai suoi 14 migliori amici: «Mi hanno aiutato quando ero al verde» (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel lontano 2013 George Clooney ha regalato a 14 dei suoi più cari amici un milione di dollari a testa. Il famoso attore ha confermato questa notizia in un’intervista a GQ, rivista che ha incoronato Clooney icona dell’anno 2020. Il divo dal cuore d’oro ha giustificato così il suo generoso gesto: «Mi hanno aiutato quando ero al verde». L’attore poi ha parlato anche della sua vita privata e del suo matrimonio con Amal Alamuddin, dalla quale ha avuto due gemelli: Ella e Alexander Clooney, nati nel 2017. Un’intervista a tutto tondo durante la quale l’attore ha aperto il suo cuore ai fan. Leggi anche –> George Clooney su Elisabetta ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel lontano 2013hato a 14 deipiù cariundia testa. Il famoso attore ha confermato questa notizia in un’intervista a GQ, rivista che ha incoronatoicona dell’anno 2020. Il divo dal cuore d’oro ha giustificato così il suo generoso gesto: «Miero al». L’attore poi ha parlato anche della sua vita privata e del suo matrimonio con Amal Alamuddin, dalla quale ha avuto due gemelli: Ella e Alexander, nati nel 2017. Un’intervista a tutto tondo durante la quale l’attore ha aperto il suo cuore ai fan. Leggi anche –>su Elisabetta ...

Corriere : Clooney regala 1 milione di dollari a 14 amici. «Ho dormito sui loro divani. Lo rifarei anche oggi» - HuffPostItalia : George Clooney ha regalato 1 milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 amici più cari - marry_me_chuck : RT @perchetendenza: 'George Clooney': Perché in un'intervista a @GQMagazine ha rivelato che nel 2013 ha donato a 14 dei suoi più cari amici… - fr4nc15_93 : RT @perchetendenza: 'George Clooney': Perché in un'intervista a @GQMagazine ha rivelato che nel 2013 ha donato a 14 dei suoi più cari amici… - GabrieliIvan : RT @perchetendenza: 'George Clooney': Perché in un'intervista a @GQMagazine ha rivelato che nel 2013 ha donato a 14 dei suoi più cari amici… -