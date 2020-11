GdF Napoli | sequestrati oltre 4300 botti illegali | quattro arresti e due denunce

Leggi su 2anews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Cronaca di: in una vasta operazione la Guardia di Finanza ha sequestratodestinati alla vendita.artifizi pirotecnicipericolosi, del peso complessivo di260 kg., 4e due. Questo il bilancio di una vasta operazione contro i fuochiportata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno scoperto a Casalnuovo diuna fiorente attività di commercio didel tipo “cobra”.2100 artifizi pirotecnici altamente pericolosi, ...