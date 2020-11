Donna di 45 anni muore al Cardarelli dopo 10 giorni di ricovero, i messaggi audio: «Non mi assistono» (Di venerdì 20 novembre 2020) Si sa poco o nulla di come è morta. Non si sa se fosse positiva al covid e quanto abbia inciso un eventuale contagio nelle sue condizioni generali. Si sa invece che è stata ricoverata... Leggi su ilmattino (Di venerdì 20 novembre 2020) Si sa poco o nulla di come è morta. Non si sa se fosse positiva al covid e quanto abbia inciso un eventuale contagio nelle sue condizioni generali. Si sa invece che è stata ricoverata...

Ultime Notizie dalla rete : Donna anni Regina Elisabetta e principe Filippo: 73 anni di matrimonio Io Donna Lega Serie A e WeWorld per la difesa dei diritti delle donne

Sabato e domenica la Serie A TIM scende in campo contro la violenza sulle donne presentando #UNROSSOALLAVIOLENZA, la campagna di sensibilizzazione nazionale MILANO - Si rinnova e si rafforza l’impegno ...

Donne disabili vittime di violenza. Fenomeno odioso, ma nascosto

L’analisi di Differenza donna in vista del 25 novembre. Rosalba Taddeini: “A rischio soprattutto le donne con disabilità cognitiva. La metà di quelle che abbiamo incontrato nell’ultimo anno ha subito ...

